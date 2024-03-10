Osmangazi Meydanı\'nda Semicenk Konseri ve Asker Uğurlaması

Bursa'nın yeni buluşma noktası olan Osmangazi Meydanı son dönemin en beğenilen şarkıcılarından Semicenk'i ağırladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 80 bin kişi saatlerce sanatçının en sevilen şarkılarıyla eğlendi. Vatani görevini yapacak olan Semicenk, askere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve 80 bin seveni tarafından uğurlandı.
Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Osmangazi Meydanı resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserler serisi Sefo, Bilal Sonses, Sakiler, Sinan Akçıl ve Aydilge konserleriyle devam etti. Konserler serisinin son konuğu ise son dönemin en sevilen sanatçısı Semicenk oldu. Dev meydanı dolduran yaklaşık 80 bin kişi, askerlik görevi öncesinde son konserini Osmangazi'de veren genç şarkıcının eserleriyle unutulmaz bir akşam yaşadı.
En kalabalık asker uğurlaması
Osmangazi Meydanı'ndaki coşkulu kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşatan Semicenk, konser sonrası Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve 80 bin hayranı tarafından "En büyük asker bizim asker" tezahüratları eşliğinde askere uğurlandı. Başkan Dündar, sahneye çıkarak sevilen sanatçıya Türk Bayrağı, Osman Gazi minyatürü, savaşçı miğferi hediye edip boynuna da asker örtüsü bağlayarak askere uğurladı.
Semicenk'in asker uğurlamasına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı.
Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya çok yakıştığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa'ya kazandırdığımız Osmangazi Meydanı bugün 80 bin kişiyi ağırladı. Meydan bugün doldu taştı. Bursalıların buluşma noktası oldu. Bugün burada tarihi kalabalık var, bugün meydanda coşku var. Herkes bu eseri çok beğendi. Bundan sonra da Osmangazi'ye böyle güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Bugün burada bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Semicenk kardeşimizi Osmangazi Meydanı'ndan askere uğurluyoruz. Allah en güzel şekilde vatani görevini yapmayı nasip etsin" dedi.
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Böyle güzel bir eseri Bursa'ya kazandırdığı için Başkan Dündar'a teşekkür eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da, "Bu meydanı Mustafa Dündar Başkanımız sizler için yaptı. Bu meydan sizlerin yeni buluşma noktası. İnşallah böyle güzel eserleri Bursa'mızda görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Osmangazi Meydanı'nda 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Semicenk, yapılan uğurlama töreninin ardından vatani görevini yapacağı birliğe teslim olmak üzere Isparta'ya hareket etti. - BURSA
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