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Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi - Son Dakika

Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi

31.12.2021 09:37
Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi

Osmanlı soyundan gelen ve II. Abdülhamit'in torunlarından Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, önceki gün Rus kız arkadaşı Daria Lyakhova ile Avusturya'nın Salzburg kentinde nikâh masasına oturdu. Mirabel Sarayı'nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı.

OSMANLI TORUNU EVLENDİ

44 yaşındaki Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu, II. Abdülhamit'in üçüncü kuşak torunu Roland Selim Kadir Osmanoğlu'nun oğlu.

Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Salzburg'un tarihi yapılarından Mirabel Sarayı'nda evlenen çifti aile üyeleri yalnız bırakmadı.

Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi

Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte çok sayıda Almanca tebrik mesajı geldi.

Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi

2. ABDÜLHAMİT KİMDİR?

II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı, 113. İslam halifesi ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır.

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Son Dakika Magazin Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Osmanlı torunu olan Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi - Son Dakika
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