Oyuncu Ali Erkazan, kayınvalidesiyle dans eden Seda Sayan'a küfretti - Son Dakika
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Oyuncu Ali Erkazan, kayınvalidesiyle dans eden Seda Sayan'a küfretti

06.08.2022 10:14
Oyuncu Ali Erkazan, kayınvalidesiyle dans eden Seda Sayan'a küfretti

Oyuncu Ali Erkazan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ve kayınvalidesiyle gündemden düşmeyen Seda Sayan'a küfretti. Sayan'ın kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attığı videoya yorum yapan oyuncu, ettiği küfürle ağızları açık bıraktı.

Özel hayatı ve yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. 7. kez evlenen Sayan, sosyal medya hesabından sık sık kayınvalidesi ve kayınpederiyle paylaşım yapınca oyuncu Ali Erkazan'dan çok konuşulacak bir yorum yaptı.

KAYINVALİDESİYLE KARŞILIKLI GÖBEK ATTI

Seda Sayan, eşinin konserinde 'Hicom' diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek attı. O anları Instagram hesabından paylaşan Sayan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ALİ ERKAZAN, SEDA SAYAN'A KÜFRETTİ

Instagram'da Seda Sayan'ın kayınvalidesiyle dans ettiği videoya denk gelen Ali Erkazan, sinirlerine hakim olamayarak küfretti. Sayan'ın aşk hayatıyla gündemden düşmemesine sinirlenen Erkazan, "Ya bir si.... git hayatımızdan" yorumunu yaptı. Tepkisiyle ağızları açık bırakan oyuncu için "Yakışmadı" yorumu yapıldı.

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Seda Sayan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ali Erkazan, kayınvalidesiyle dans eden Seda Sayan'a küfretti - Son Dakika


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