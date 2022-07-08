Oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Amerikan gençlik dizisi One Tree Hill'in yıldızı Bevin Prince'in eşi William Friend, Kuzey Karolina'daki Masonboro Adası'nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
33 yaşında hayata veda eden Friend'e, kazanın ardından acil müdahale yapıldığı ancak ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.
Çift, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York'tan Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı. 2016 yılında evlenen çift, geçtiğimiz mayıs ayında altıncı evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
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