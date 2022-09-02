Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti - Son Dakika
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Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti

02.09.2022 14:13

Oyuncu Burcu Binici ve O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran rapçi Tankurt Manas ile hayatını birleştirdi. Binici nikahtan çekildiği siyah beyaz kareleri "Sıfır şaka" yazarak paylaştı.

Ağustos ayında evliler kervanında oyuncu Burcu Binici ve rapçi Tankurt Manas da katıldı. Ünlü çifti dünya evine girdi. Sade bir nikah töreni ile evlenen çift, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde mutluluğa "Evet" dedi.

"SIFIR ŞAKA"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Manas'tan evlilik teklifi alan Binici, evlendiklerini sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa "Sıfır şaka" notunu düşerken, Manas ise nikah fotoğrafını "Evlilik" başlığıyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşımlar;

Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi
Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi
Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi
Ünlü oyucu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi
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Son Dakika Magazin Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti - Son Dakika
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