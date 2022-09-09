İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.
POLONEZKÖY'DE DÜĞÜN YAPACAKLAR
Çift yarın Polonezköy'de düğün yapacak. Ünlü çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hayranları, ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.
Kaynak: Snob Magazin
Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi - Son Dakika
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