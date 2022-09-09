2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi - Son Dakika
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2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

09.09.2022 21:59

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi. Ünlü çift ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy bugün Zekeriyaköy'deki evlerinin bahçesinde nikah masasına oturdu.

POLONEZKÖY'DE DÜĞÜN YAPACAKLAR

Çift yarın Polonezköy'de düğün yapacak. Ünlü çift nikah fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Hayranları, ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy Nikah Kıydı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy Nikah Kıydı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy Nikah Kıydı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy Nikah Kıydı
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Kaynak: Snob Magazin

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi - Son Dakika
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