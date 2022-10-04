Aşk İddiasına Yanıt Verdi! - Son Dakika
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Aşk İddiasına Yanıt Verdi!

04.10.2022 10:22
Aşk İddiasına Yanıt Verdi!

Oyuncu Deniz Işın, yakın dostu Fatih Özkan ve Rami Narin ile birlikte önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Işın, Oktay Çabuk ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. İşte detaylar...

Oyuncu Deniz Işın, yakın dostu Fatih Özkan ve Rami Narin ile birlikte önceki akşam Cihangir'de eğlenirken görüntülendi.

Işın, "Dostum Fatih ile birlikte içerik çekmeyi çok seviyorum. Rami ise benim oyunculuk eğitimimden arkadaşım" dedi.

AŞK AÇIKLAMASI

Hakkında aşk iddiaları ortaya atılan Işın, "Oktay Çubuk ile uzun süredir görüşmüyorum. Biz onunla sevgili değil arkadaşız zaten" ifadelerini kullandı.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır.

"Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırmıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

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