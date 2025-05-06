Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş - Son Dakika
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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu\'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya paylaşımında ''PKK sempatizanlığı solculuk değildir'' diyerek, şehit ailelerine dikkat çeken sert bir mesaj verdi. Kısa sürede gündem olan bu paylaşımla ilgili ''Helal olsun. Böyle sanatçılarımızın çoğalması dileğiyle...'', ''Konuş ablam konuş'' yorumları yapıldı.

06.05.2025 15:06
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Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Siyasi içerikli mesajında terör ve ideoloji kavramlarına dikkat çeken Santırcıoğlu, "PKK sempatizanlığı solculuk değildir. Siz kesin benden çok biliyorsunuzdur. Ateş düştüğü yeri yakar. Benim ateş dediğim şehit evlerine düşmüştür" ifadelerine yer verdi.

"KONUŞ ABLAM KONUŞ"

Santırcıoğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Helal olsun.
  • Her solcu PKK sempatizanı değildir. Maalesef toplumda böyle bir algı yaratıldı.
  • Böyle oyuncu baş tacı...
  • Helal olsun. Böyle sanatçılarımızın çoğalması dileğiyle...
  • Bu kadın benim annem olabilir mi?
  • Çok haklı bir tespit...
  • Ağzın bal yesin emi ne güzel dedin.
  • Konuş ablam konuş doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Önder null:
    filmlerde full seks yap sonra millet dersi ver 33 62 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    bunun gibileri son kullanma tarihi geçtimi , bu sefer siyasete dem vururlar belki alıcısı çıkar diye 8 10 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    son dakika nasıl verdn bu haberi. sen de az pkklı değilsin. 6 6 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    PKK ve yandaşları ile dirsek teması yapanlar acaba şehit ve şehit ailelerine hangi yüzle bakacaklar onların halelliklerini nasıl alacaklar bunun hesapı ahiretde çok ağır olur 6 2 Yanıtla
  • aragorn:
    HARLEY DAVİDSON MU DEMİŞ BUNLARI, 1 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    parası biten flimde diziye çağrılmayan gündem olmak için paylaşım yapıyor 0 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Önder sürekli seks filmi izlediği için kimin seks filmlerinde oynadığını iyi biliyor sanırım. Ben bu kadını tanımıyorum bile ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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