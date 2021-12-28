Oyuncu İbrahim Çelikkol ve 4 yıllık eşi Mihre Çelikkol'un boşanacakları iddia edildi! İşte detaylar

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da rol almaya başlayan İbrahim Çelikkol'un 4 yıllık evliliğinde kriz çıktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANACAKLAR

TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 4 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Aylardır evliliklerini kurtarmak için çabaladıkları da konuşulan çiftten boşanma haberleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.