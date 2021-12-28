Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı

Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

VİRÜS NEDENİYLE SETLER DURDURULDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı.