Oyuncu Melisa Döngel, yüzündeki hatalı dolguları erittirdi

FOX TV'de yayınlanacak olan Kirli Sepete dizisinin kadrosunda yer alan Melisa Döngel, Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde Marilyn Monroe'yu canlandırdı. Güzel oyuncu aynı zamanda Cem Karaca'nın Gözyaşları isimli filmde Emel Sayın'ı oynayacak. Yoğun bir iş temposu bulunan oyuncu, yüzüne yaptırdığı yanlış dolguları eritmek için bir kez daha doktor koltuğuna oturdu.

"BÜTÜN HATALI İŞLEMLERİ HAYATIMIZDAN GÖNDERİYORUZ"

Döngel daha önce "Ben benlikten çıkmışım aslında" dediği yüzündeki dolgulardan kurtulma kararı aldı. Dolgu eritme operasyonu yaptıran güzel oyuncu, işlem öncesi çektirdiği videoda "Bütün Türkiye'nin beklediği bir an gerçekleşiyor. Dolgularımı erittim. İş öncesi yapmış olduğum bütün hatalı işlemleri hayatımızdan gönderiyoruz. O kadar üzgünüm, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Dolgularımı eritiyorum" dedi.