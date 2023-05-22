Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım - Son Dakika
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Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım

Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım

22.05.2023 08:34

Kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne giden Merve Dizdar, Fransa'dan dönerken uçağa alınmadı. Bugün seti olduğu için uçağa alınmamasına isyan eden oyuncu, "24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım. Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Merve Dizdar'ın da kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan filmi Kuru Otlar Üstüne filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Filmin sonunda salona giren oyuncu, 10 dakika oyuncu ayakta alkışlandı. Başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, Türkiye'ye dönüşte beklenmediği bir olay yaşadı.

"2 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELDİM AMA UÇAMADIM"

Rezervasyon sorunu yaşadığı için Fransa'da Türkiye'ye dönüşte uçağa alınmayan Dizdar, Twitter hesabından isyan ederek "Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali'nden ayrılıp 2 saat önce havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?" dedi.

Türk Hava Yolları'nı etiketleyen isyan eden oyuncunun paylaşımını gören şirket yetkilisi için gerekli yardımı sağlayacağını belirtti. Merve Dizdar'ın başrol oynadığı Ömer dizisinin setine yetişip yetişemeyeceği ise bilinmiyor.

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Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım - Son Dakika


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08:34 Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım
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SON DAKİKA: Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye dönüş uçağına binemeyince isyan etti: Yarın sabah setim var ve uçamadım - Son Dakika
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