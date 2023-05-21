Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı - Son Dakika
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Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı

21.05.2023 12:35

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin setinde sahnesine hazırlanırken, saçlarını ütü ile düzleştirdi. Ünlü oyuncu, geçmişte yaygın olarak yöntemle takipçilerini geçmişe götürdü.

'Veda Mektubu' adlı dizide 'Alanur' karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, 2,7 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Başarılı oyuncu setten eğlenceli anlarına da sosyal medya hesabında yer veriyor.

SAÇLARINI ÜTÜ İLE DÜZLEŞTİRDİ

Nurgül Yeşilçay bu kez dizideki çok beğenilen saçlarının sırrını verdi. Ünlü oyuncu, sette kaldırımda saçlarına ütü yaptırdığı anları paylaştı. O anlara ise, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz! Sırrımızı açıklıyoruz." notunu düştü.

Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
YORUMLAR (1)
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Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı

Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı - Son Dakika


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