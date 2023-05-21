Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı

Parktaki tartışma kana bulandı! Öldüren 14, ölen ise henüz 13 yaşındaydı

'Veda Mektubu' adlı dizide 'Alanur' karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, 2,7 milyon takipçili hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Başarılı oyuncu setten eğlenceli anlarına da sosyal medya hesabında yer veriyor.

SAÇLARINI ÜTÜ İLE DÜZLEŞTİRDİ

Nurgül Yeşilçay bu kez dizideki çok beğenilen saçlarının sırrını verdi. Ünlü oyuncu, sette kaldırımda saçlarına ütü yaptırdığı anları paylaştı. O anlara ise, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz! Sırrımızı açıklıyoruz." notunu düştü.