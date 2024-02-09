Sinan Çalışkanoğlu, Selena ve Hades karakterleri hakkında konuştu - Son Dakika
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Sinan Çalışkanoğlu, Selena ve Hades karakterleri hakkında konuştu

Sinan Çalışkanoğlu, Selena ve Hades karakterleri hakkında konuştu

Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu olarak yıllar sonra sevilen dizi Selena ve Hades karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışkanoğlu, Hades karakterini oynarken çok eğlendiğini ve dizide başka karakterler de canlandırdığını söyledi. Ayrıca, Sinem Kobal ile çalışmanın güzel olduğunu ve çekimlerin zorlu olduğunu belirtti.

09.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:35
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Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yıllar sonra sevilen dizi Selena ve Hades karakteriyle ilgili anılarını paylaştı.

"HADES KARAKTERİNİ OYNARKEN ÇOK EĞLENİYORDUM"

"Selena dizisi yeniden çekilse izlenir. YouTube'da da izleniyor ve televizyonda da hala veriliyor. Hades karakterini canlandırmak ilginçti. Benim acayip eğlenerek oynadığım bir karakterdi. Ben sadece Hades'i oynamadım dizide. Ekstra 2-3 karakter oynuyordum. Dünyaya geliyor öğretmen oluyor, bahçıvan oluyor, kadın oluyordum. Bir sürü karakter oynadım ben, o yüzden çok eğlenceliydi. Senaryo benim için oyun alanına dönüştü. Çünkü senaryoya doğaçlama kısımlar ekliyordum, rolü biraz uzatıyordum. Sinem Kobal çok disiplinli bir oyuncudur. Sinem Kobal'la çalışmak güzeldir. Gecenin bir vakti binbirdirek sarnıcında demir çubuklarla çekim yapardık. Kolay değildi." dedi.

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu: Sinem Kobal'la gecenin bir vakti demir çubuklarla sahne çekerdik

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