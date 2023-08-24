Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi! Ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi - Son Dakika

Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi! Ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi

Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi! Ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi
Son Güncelleme: 24.08.2023 08:09

2008-2010 yılları arasında ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki 'Pınar' rolüyle tanınan Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdi. Estetik operasyonlarla dikkat çeken oyuncu, bugün ameliyata alınması gerekiyor. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Özbudak, dua istedi.

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki "Pınar" rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak, kısmı felç geçirdi. Bugün ameliyata alınması gereken oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

"SAĞ BACAĞIMDA %80 KUVVET KAYBINA NEDEN OLDU"

Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah."

Tuğçe Özbudak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi! Ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi! Ameliyat öncesi sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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