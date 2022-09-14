Sessizliğini Bozdu! Oğuzhan Koç'tan Açıklama... - Son Dakika
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Sessizliğini Bozdu! Oğuzhan Koç'tan Açıklama...

14.09.2022 09:09
Sessizliğini Bozdu! Oğuzhan Koç'tan Açıklama...

Oyuncu Umut Kurt ve sanat yönetmeni Melisa İnci, önceki gece Sarıyer'deki bir mekanda düğün töreni gerçekleştirdi. Düğün törenine Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti de katıldı. Koç, düğününde giydiği 17 bin 500 liralık ayakkabının gündem olması hakkında konuştu. İşte detaylar...

Düğün törenine Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti de katıldı. Koç, düğününde giydiği 17 bin 500 liralık ayakkabının gündem olması hakkında konuştu.

"BUNLARIN KONUŞULMASINDA..."

Koç, "Günümüde bütün ayakkabılar böyle, bunların konuşulmasında benim açımdan sorun yok. Çok güzel bir düğündü" dedi.

Hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını söyleyen çift, "Biz o gün stresten yemek yemeyi unuttuk. Ertesi sabah 'düğün bitti' diye birbirimize hatırlatmada bulunduk" şeklinde konuşarak kahkaha attı.

Oğuzhan Koç'un geceye düğünde giydiği ayakkabının bir benzerini giyerek gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli; Oğuzhan Koç 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde doğdu. Koç, 37 yaşındadır.

1992 Erzincan depremi'nden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye programına jüri üyesi olarak katıldı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile evlidir.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlidir.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sessizliğini Bozdu! Oğuzhan Koç'tan Açıklama... - Son Dakika

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