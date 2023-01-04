Hikayesinin çalıntı olduğu iddia edilmişti! Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu tiye aldı

2016 yılında nikah masasına oturan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programına konuk olarak şarkı söyledi. Doğulu, performanslarının ardından evlilikleri hakkında konuşurken yaşadıkları bir tartışmayı anlattı. Doğulu'nun anlattığı olayın çalıntı olduğu ileri sürüldü.

HİKAYESİ BİR PAYLAŞIMDAN ALINTI MI?

Kadir Doğulu'nun anlattığı bu küslük hikayesi Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Doğulu'nun konuşmasının çalıntı olduğu söylenmiş ancak oyuncudan herhangi bir açıklama gelmemişti.

URAZ KAYGILAROĞLU TİYE ALDI

Sosyal medyada gündem olan çalıntı iddiasına Uraz Kaygılaroğlu'ndan yorum gecikmedi. Uraz Kaygılaroğlu yaşanan bu trajikomik olayı tiye alarak çok bilinen "Palyaço" hikayesini kendi hikayesi gibi anlattı. Kaygılaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş zaman İzmir Fuar'dayız. Hava müthiş, güneş tepede. Eğlenceler, şarkılar, şovlar. Bir baktım köşede biri canı sıkkın oturuyor. "Abi dedim hayırdır?". 'Boşver' dedi. "Gel sıkma canını konuşalım" dedim. Yok diyor ama gözyaşları sicim gibi. "Bak gel böyle olmaz" dedim. "Şurada bir palyaço var herkesi güldürüyor, seni ona götüreyim" dedim. Hafifçe doğruldu boynuma bir öpücük bıraktı ve ne dese beğenirsin, "O palyaço benim..."

Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile Pis Yedili dizisinde de Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.