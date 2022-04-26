Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak - Son Dakika
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Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak

26.04.2022 00:57
Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak

Ünlü sanatçı Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak olması, Bodrum'daki hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak olması, Bodrum'daki hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.

Kış sezonu boyunca İstanbul performansları ile adından sıkça söz ettiren ve sahnelere hızlı bir geri dönüş yapan başarılı sanatçı Özcan Deniz, yaz sezonunun startını "Azka Bayram Konserleri" ile veriyor. 10 yıl aradan sonra yeniden 4 Mayıs Çarşamba akşamı Bodrum'da sahne almaya hazırlanan başarılı sanatçı Özcan Deniz, hayranlarının yakın markajında kalmaya da devam ediyor. - MUĞLA

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Özcan Deniz, İstanbul, Bayram, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum'da sahne alacak - Son Dakika
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