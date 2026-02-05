Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu

Son dönemde ailesiyle yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sağlık durumu kötüleşen annesi Kadriye Deniz için harekete geçti. Ünlü sanatçı, Aydın'da tedavi gören annesini İstanbul'a getirterek özel bir hastaneye yatırdı.

AYDIN'DAN İSTANBUL'A ÖZEL NAKİL

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadriye Deniz'in durumunun ağırlaşması üzerine Özcan Deniz devreye girdi. Annesinin daha kapsamlı bir tedavi alabilmesi için Aydın'dan İstanbul'a özel ambulansla naklini sağladı. Kadriye Deniz, İstanbul'da donanımlı bir özel hastanede tedavi altına alındı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DE DEVREDE

Özcan Deniz'in annesi için sadece kendisi değil, aile bireyleri de seferber oldu. Sanatçı, üç kız kardeşini de annesinin bakım sürecine dahil etti. Kardeşlerin, Kadriye Deniz'in yanında nöbetleşe kaldığı ve tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

"İLGİLENMİYOR" SUÇLAMALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Özcan Deniz, geçmişte bazı aile fertleri tarafından annesiyle yeterince ilgilenmediği yönünde eleştirilmişti. Özellikle aile içi anlaşmazlıkların basına yansıdığı dönemde bu iddialar magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Son gelişmeyle birlikte ünlü sanatçının, tüm kırgınlıkları bir kenara bırakarak annesi için aktif rol üstlenmesi dikkat çekti.

AİLEDE ZOR GÜNLERDE BİRLİK MESAJI

Yaşanan bu süreç, Deniz ailesinde zor zamanlarda bir araya gelme mesajı olarak yorumlandı. Özcan Deniz'in annesinin tedavisiyle bizzat ilgilenmesi ve kardeşlerini de sürece dahil etmesi, kamuoyunda "aile içi buzlar eriyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kadriye Deniz'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.