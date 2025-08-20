Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi - Son Dakika
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
20.08.2025 08:27
Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasındaki gerilim giderek büyüyor. Ercan Deniz, katıldığı programda kardeşinin eski eşi Feyza Aktan'ın hamileliğine inanmadığını belirterek DNA testine götürdüklerini söyledi. Özcan Deniz ise iddialara sert sözlerle yanıt verdi. Çocuğu ve eski eşinin hedef alınmasına tepki gösteren Deniz, ''Çok ciddi şahsiyet sorunun var'' ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinde uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyut kazandı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında sarsıcı gelişmeler yaşayan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı derin kriz nedeniyle gündemde. 22 yıl boyunca birlikte çalışan kardeşlerin arasındaki bağ, iş ortaklığının sona ermesiyle tamamen koptu. Taraflar arasında başlayan anlaşmazlıklar mahkeme salonlarına taşındı.

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi

Özcan Deniz, Sarıyer'deki gayrimenkullerin ağabeyinin üzerine geçirilmesiyle ilgili İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali davası açarken; Ercan Deniz ise karşı iddialarda bulunarak kardeşini 150 milyon liralık serveti "çalmakla" suçladı. Tapu devri, banka borçları ve karşılıklı suçlamalarla büyüyen bu kriz, tehdit içerikli söylemlerle birlikte medyada geniş yankı buldu. Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konulurken, bu haczin nedeni olarak Ercan Deniz'in yıllar önce çektiği kredilere kardeşinin kefil olması ve borcun ödenmemesi gösterildi.

KRİZ BÜYÜYOR

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki aile içi kriz büyüyerek devam ediyor. Son olarak Ercan Deniz'in canlı yayında yaptığı açıklamalar, magazin gündemini hareketlendirdi.

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi

"HAMİLELİĞİNE İNANMADIM"

Tüm bu hukuki çekişmeler sürerken, Ercan Deniz'in bir televizyon programında yaptığı açıklamalar magazin gündemine damga vurdu. Kardeşinin eski eşi Feyza Aktan hakkında konuşan Ercan Deniz, Aktan'ın hamileliği konusunda şüphe duyduğunu dile getirdi. Ercan Deniz, "Feyza Hanım Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan, fotoğrafını beğendi ve dizide figüran olması için sete davet etti. Gelişinden yaklaşık 10 gün sonra hamile kaldı. Biz de bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük" sözleriyle dikkat çekti.

ÖZCAN DENİZ'DEN SERT TEPKİ

    Bu sözlerin ardından Özcan Deniz sessiz kalmadı. Önce video mesajıyla ardından yazılı açıklamayla ağabeyine yanıt veren ünlü şarkıcı, oğlunu ve eski eşini hedef alan söylemlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sanatçı paylaşımında, "Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarınla, hayal gücünle 7 yaşındaki çocuğumun eğitimine, psikolojisine, aile birliğine zarar mı veriyorsun? Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Aç kurtların önüne meze yaptığın şey evladım mı, annesi mi?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

    Başka bir paylaşımında ise daha sert ifadeler kullanarak, "Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir ya da acil tedavi ol" şeklinde konuştu.

    Feyza Aktan, Özcan Deniz

    Son Dakika Magazin Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi - Son Dakika

    08:41
    Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
    Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
    07:08
    Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
    Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
    SON DAKİKA: Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi - Son Dakika
