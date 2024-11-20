Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Kızıl Goncalar dizisinden rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. 2013 yılımda yayınlanan Karagül dizisinde de birlikte çalışan ikilinin fotoğrafı geçmişe götürdü.

20.11.2024 17:57  Güncelleme: 18:11
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Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Kızıl Goncalar dizisinden rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. 2013 yılında yayınlanan Karagül dizisinde de birlikte çalışan ikilinin fotoğrafı geçmişe götürdü.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, şu sıralar ilgiyle izlenen Kızıl Goncalar dizisinde başrolü paylaştığı Mert Yazıcıoğlu ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

2013 - 2016 yılları arasında yayınlanan Karagül dizisinde de birlikte çalışan ikilinin 10 yıl öncesine ait fotoğrafı görenleri şaşırttı. Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun Geçmişe Dair Paylaşımı Dikkat Çekti
Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz
Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu\'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı

Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Özcan Deniz, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Çok Boş Dizi Ve Sıkıcı 7 11 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    çok anlamlı biz dizi 10 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    keko 1 0 Yanıtla
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