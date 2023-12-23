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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi dijitale geçiyor iddiası - Son Dakika
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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi dijitale geçiyor iddiası

DurakMedya'da yer alan habere göre, Kızıl Goncalar dizisi RTÜK tarafından incelenmesi sonucunda dijital platforma geçme seçeneği üzerinde durulduğu iddia edildi. İsmailağa Cemaati tarafından dizinin kaldırılması çağrısı yapılmıştı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal\'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi dijitale geçiyor iddiası
23.12.2023 - 02:29,
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DurakMedya'da yer alan habere göre Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı olaylı dizi "Kızıl Goncalar"ın dijital platforma geçeceği iddia edildi.

DİJİTALE GEÇECEK İDDİASI

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK tarafından inceleme başlatılan Kızıl Goncalar dizisi için yeni formüller arandığı öne sürüldü. Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'de bulunan afişlerine siyah boya atılarak protesto edilmesinin ardından dizinin dijital platforma geçme seçeneğinin tartışıldığı öğrenildi.

DİZİ KALDIRILSIN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yapılmıştı. Çağrıda "Kızıl Goncalar" dizisi son bulmalı denilmişti.

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Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi dijitale geçiyor iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Kızıl Goncalar dizisi dijitale geçiyor iddiası - Son Dakika
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