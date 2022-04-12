Özel Hayatında Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Özel Hayatında Flaş Gelişme!

12.04.2022 15:10
Özel Hayatında Flaş Gelişme!

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan'dan geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı. Ertuğrul ve Manukyan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kayla Manukyan'dan ayrılmıştı.

İkili, ayrılığa yalnızca 7 ay dayanabildi.

ARALARINDAKİ SORUNLARI AŞTILAR

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ertuğrul ve Manukyan sosyal medyada yeniden takipleşti. Çiftin, aralarındaki sorunları tamamen aştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Çağlar Ertuğrul'a evlilik hakkında ne düşündüğü sorulmuştu. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna "Aman abi o konulara girmeyelim." yanıtını vermişti.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987'de İzmir'de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu.2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

Çağlar Ertuğrul, Dağ, Ailecek Şaşkınız, Medcezir, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Benim İçin Üzülme gibi sevilen projelerde rol aldı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat isimli aksiyon dizisinin başrolünde yer almaktadır. Dizi yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Bu dizideki çalışmasıyla 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorilerisinde ödül aldı.

KAYLA MANUKYAN KİMDİR?

Kayla Manukyan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Manukyan, dizi ve sinema sektöründe kostüm asistanı olarak görev alan stilisttir. En son Fazilet Hanım ve Kızları isimli dizinin kostüm asistanlığını üstlenmiştir.

Marie Claire, Women's Health, Men's Health dergilerinde moda editörü asistanlığı yaptı. Daha sonra İMA'da Styling eğitimini tamamladı ve Madame Figaro dergisinin Moda ve Stil editörlüğünü üstlendi. Çeşitli dizilerde stil danışmanı olarak görev aldı.

Sanat Terapisi eğitimini de tamamladıktan sonra "kişisel stil danışmanlığı" hizmetinin yanı sıra, "sanat ve moda psikolojisi" alanlarında çalışmalarını sürdürmekte.

Özel Hayatında Flaş Gelişme!
Özel Hayatında Flaş Gelişme!

YORUMLAR
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Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor: Bu bölümden mezun olanların işi garanti '2022 yaz makyaj trendlerinde doğallık ve ışıltı ön planda' '2022 yaz makyaj trendlerinde doğallık ve ışıltı ön planda'

Çağlar Ertuğrul, Teşkilat, Manukyan, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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