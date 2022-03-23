Özge Borak Belediye Başkanı Oldu! - Son Dakika
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Özge Borak Belediye Başkanı Oldu!

23.03.2022 23:02
Özge Borak Belediye Başkanı Oldu!

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan 'Leyla Hanım' filminin kostüm provaları gerçekleştirildi.

Dönem filmi olma özelliği taşıyan tarihi projede, set öncesi bir araya gelen oyuncular, tarzları ile dikkat çekerken giydikleri kostümler ile de büyük beğeni topladı.

Adeta geçmişe yolculuk yapan oyuncuların bu değişimi büyük hayranlık uyandırırken filmin başrol oyuncusu Özge Borak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Oyuncu kadrosunda ise dikkat çeken isimlerden Bekir Aksoy ve Devrim Nas, bir dönemin popüler olan yapımlarından Doktorlar dizisinden bu yana ilk kez Leyla Hanım filminin kostüm provalarında bir araya geldi.

Cumhuriyetin sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga'nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatının derinliklerine odaklanacak olan dökü-drama türünde film, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in önderliğinde İzmit Belediyesi'nin organize edeceği özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ'ın, idari yapımcılığını Koral Altın'ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde'nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi'nin üstlendiği Leyla Hanım filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Özge Borak Belediye Başkanı Oldu!
Özge Borak Belediye Başkanı Oldu!
Özge Borak Belediye Başkanı Oldu!

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Leyla Atakan, Özge Borak, Kocaeli, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Borak Belediye Başkanı Oldu! - Son Dakika


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