Özge Özberk 3 Kitapla Yazarlığa Adım Attı - Son Dakika
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Özge Özberk 3 Kitapla Yazarlığa Adım Attı

09.03.2022 23:28
Özge Özberk 3 Kitapla Yazarlığa Adım Attı

Oyuncu Özge Özberk, seri olarak hazırlanan üç çocuk kitabıyla yazarlığa ilk adımını attı.

Eğlenceli ve öğretici diliyle dikkat çeken "Mavi Kuş", "Kurabiye Ormanı", ve "Yapabilirsin Dostum" İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Tonton Amca'sı, Mavi Kuş'u, Afacan'ı ve Ponpon Teyze'si ile çocukların hayal dünyasını besleyecek üç yeni kitaba imza atan Oyuncu Özge Özberk kahramanlarından birine de oğlunun adı Leo'yu verdi. Çizimlerini Berk Öztürk'ün yaptığı kitaplar 5-8 yaş grubundaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırırken keyifli saatler de vaat ediyor.

Serinin ilk kitabı "Mavi Kuş" ise sevimli hayvanların ilk kez karşılaştıkları kibirli Mavi Kuş ile dostluk kurmaya çalışma macerasını konu ediniyor.

İkinci kitap "Kurabiye Ormanı" ise enfes kurabiyelerin piştiği mis kokulu bir ormanı anlatıyor. Ponpon Teyze'nin kurabiyelerini yerken Tonton Amca'dan masallar dinleyen çocukların yaşadığı orman tuhaf kılıklı bir adamın gelmesiyle tehlikeye giriyor.

Serinin son kitabı Tonton Amca'nın ormanda çocuklara anlattığı bir masalı konu alıyor; "Yapabilirsin Dostum…" Domino taşlarını düzgün bir şekilde devirmeyi hedefleyen Leo ile en ön sırada yer alıp oyunu başlatmak isteyen minik taş Domingo'nun hikayesi eğlencenin yanında işbirliğinin önemini de gösteriyor.

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İnkılap Kitabevi, Özge Özberk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Özberk 3 Kitapla Yazarlığa Adım Attı - Son Dakika


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