Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti - Son Dakika
Üye Girişi

Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti

01.06.2022 14:56

Oyuncu Özge Özpirinçci, kızı Mercan ile birlikte Bodrum'a tatile gitti. Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarını "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" sözleriyle engellemek istedi.

Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz aralık ayında da kızı Mercan'ı dünyaya getirmişti. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızı Mercan'la birlikte Bodrum'a gelen Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Özpirinçci, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi.

MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Makyajsız hali ile objektiflere takılan Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından da makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gündem olmuştu. Özpirinçci'nin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Kucağında bebeğiyle aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi.

Bebeğiyle tatil sezonunu açana Özge Özpirinçci, görüntü alan basın mensuplarına sitem etti
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Özge Özpirinçci basın mensuplarına sitem etti Özge Özpirinçci basın mensuplarına sitem etti Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu Bronz teniyle sahilin yıldızı oldu
Kaynak: İHA

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, alışveriş, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti - Son Dakika


Son Dakika
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement