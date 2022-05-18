Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti - Son Dakika
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Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti

18.05.2022 07:55

Meme kanseriyle mücadele eden ünlü NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında kaybetti. Acı haberi canlı yayında veren Seda Öğretir ise duygusal anlar yaşadı. Arkadaşının ölümünden bahsederken konuşmakta güçlük çeken Öğretir, "Güzel yüzlü, güzel kalpli arkadaşımızı kaybettik" dedi.

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi. 2018 yılından beri mücadele ettiği meme kanserine yenik düşen Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi bugün Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberini sunan Seda Öğretir canlı yayında güçlükle konuştu. Zaman zaman duygularına hakim olamayan Öğretir'in kelimeler ise boğazına düğümlendi.

"KAHREDEN HABERİ ALDIK"

Canlı yayında yakın arkadaşının ölüm haberini sunan Seda Öğretir, "NTV Ailesi'nin acı günü. Bugün hepimizi kahreden haberi aldık. Çok uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece bu ekranı değil, nice anıları paylaştığımız, güzel yüzlü, güzel kalpli, güzel yürekli arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u kaybettik. Türkiye onu güler yüzü ve sesiyle tanıdı. Onu yakından tanıyan bizler kalbinin de yüzü kadar güzeldi. Çok iyi bir anneydi. 9 yaşındaki oğlu Tibet onun için her şeyden önce gelirdi" ifadelerini kullandı.

Spiker Seda Öğretir, meslektaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un ölüm haberini sunarken kelimeler boğazına düğümlendi

"TAM İYİLEŞTİ DERKEN HASTALIĞI YENİDEN NÜKSETTİ"

Özlem Sarıkaya Yurt'un hastalık sürecinden bahseden Öğretir, "Özlem hastalığın teşhisi 4 yıl önce konuldu. O mesleğine öyle bir tutkuyla bağlıydı ki kemoterapi alırken bile stüdyodan uzaklaşmak istemedi. Tedavisi olumlu devam etti ve tam iyileşti derken hastalık tekrar nüksetti. Özlem hayata, sevenlerine ve bizlere çok ama çok erken veda etti. Onu her zaman güzel kalbi, ruhu, yüzünden hiç eksik etmediği gülüşü ve huzur veren billur sesiyle hatırlayacağız. Onu hiç unutmayacağız. Özlem'i seven herkese, ailesine baş sağlığı diliyoruz" dedi.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Sarıkaya, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi. İlk olarak Habertürk'te ekran macerasına başlayan ünlü spiker, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV'ye transfer oldu. 2018 yılında meme kanserine yakalanan Özlem'in tedavisi olumlu ilerlerken bir süre sonra hastalık yeniden nüksetti. Yiğit Yurt ile evli olan başarılı spikerin 9 yaşında Tibet adını verdiği bir oğlu var.

Spiker Seda Öğretir, meslektaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un ölüm haberini sunarken kelimeler boğazına düğümlendi
Özlem Sarıkaya Yurt
Spiker Seda Öğretir, meslektaşı Özlem Sarıkaya Yurt'un ölüm haberini sunarken kelimeler boğazına düğümlendi
Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
YORUMLAR (1)
  • Kerem Oğuz: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet eylesin inşallah biz senden razıydım inşallah ALLAH CC senden razı olur güzel kardeşim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti - Son Dakika


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