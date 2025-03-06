Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi - Son Dakika
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Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

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Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, siyah süper minili elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

06.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:49
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Son dönemde Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda moda dünyasında da dikkat çeken isimlerden.

Her katıldığı davette kendine hayran bırakan Erçel, Paris Moda Haftası'nda defile öncesinde göz doldurdu. Erçel'e bir bakan bir daha baktı.

İDDİALI TARZ

Paris Moda Haftası PFW25 kapsamında gerçekleşen ve ön sıralarda davetli olarak yer alan oyuncu Hande Erçel'in iddialı tarzı da hayranlarından tam not aldı. Erçel'e sosyal medyada da binlerce yorum yağdı.

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi
Paris\'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi

Kültür Sanat, Hande Erçel, Magazin, Paris, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Dekolteli mini elbisesiyle büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zafer Budak:
    Elbiseden çok eşek eğerine benziyor. 136 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Orasını burasını açmak cesurluk, iddialı, sosyal medyayı salladı oluyor.Madem bu kadar cesurlar anadan üryan soyunup çıksınlar. 32 1 Yanıtla
  • 367236:
    son dakika haber programı bu ramazan ayında ne diyeyim ben sana ya pazarlamacı mısın kardeşim sen ben anlamadım ki 26 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    lastikciden çalmış 24 0 Yanıtla
  • ünal eskin:
    ohaa büyülendim :p 0 7 Yanıtla
  • Crixus :
    ya yaa tabi tabi eminim hayran kalmislardir. Hangi sifatla davet ediliyorsa artik :)) 1 0 Yanıtla
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