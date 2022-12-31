90'lı yıllara damga vuran unutulmaz sunucusu Saadettin Teksoy, Güldür Güldür'de sahne alıyor - Son Dakika
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90'lı yıllara damga vuran unutulmaz sunucusu Saadettin Teksoy, Güldür Güldür'de sahne alıyor

31.12.2022 11:44

Parmak hareketiyle 90'lı yıllarda ekranlara damga vuran unutulmaz sunucu Saadettin Teksoy, uzun yıllar sonra Güldür Güldür Show'un Yılbaşı Özel programında sahne aldı. Teksoy'un değişimi de dikkat çekti.

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ve parmak hareketiyle hafızalara kazınan Saadettin Teksoy, uzun yılların ardından ekranlara döndü. Sıra montuyla tanınan Teksoy, Güldür Güldür Show'un Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu.

YILLAR SONRA EKRANDA

Bir ailenin evinde ortaya çıkan gizemli kara deliğin olduğu skeçte rol alan Sadettin Teksoy, unutulmayan sarı montu ve "Ben Saadettin Teksoy" repliğiyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan 70 yaşındaki Teksoy'un değişmeyen imajı da dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan usta isim, son olarak Netflix Türkiye'nin Stranger Things 2 için hazırladığı tanıtımda yer almıştı.

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Sadettin Teksoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 90'lı yıllara damga vuran unutulmaz sunucusu Saadettin Teksoy, Güldür Güldür'de sahne alıyor - Son Dakika


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