Paul McCartney ve Ringo Starr Londra\'da Konser Verdi

Magazin

THE Beatles grubunun üyeleri Paul McCartney ve Ringo Starr, Londra'daki düzenlenen konserde bir araya geldi. Konserde Rolling Stones'tan Ronnie Wood da sahne aldı.

Paul McCartney, Got Back turnesinin kapanış konserinde eski grup arkadaşı Ringo Starr ile sahneyi paylaştı. İkili, 'Helter Skelter' ve 'Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band' gibi klasik Beatles şarkılarını seslendirdi. Ringo, "Harika bir gece geçirdim, hepinizi seviyorum" diyerek sahneden ayrıldı.

Konserde ayrıca Rolling Stones gitaristi Ronnie Wood, 'Get Back' şarkısı için sahneye çıktı. Paul McCartney, 1972'de çalınan ve bu yıl yeniden bulunan Hofner 500/1 bas gitarını 50 yıl aradan sonra ilk kez çaldı.

Paul, gecede kariyerini kapsayan yaklaşık 40 şarkılık bir performans sundu. Konserin diğer öne çıkan anları arasında, McCartney'nin ilk grubu The Quarrymen'in kaydettiği ilk şarkı olan 'In Spite of All the Danger' ve çocuk korosuyla birlikte 'Wonderful Christmastime' performansı yer aldı.