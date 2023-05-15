Payitaht Abdülhamid dizisinin "Tahsin Paşa"sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili seçildi - Son Dakika
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Payitaht Abdülhamid dizisinin "Tahsin Paşa"sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili seçildi

15.05.2023 09:27

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Manisa AK Parti'den 1. sıradan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

14 Mayıs 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 98'e yakını açıldı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MECLİSE GİRDİ

Payitaht Abdülhamit dizisinde "Tahsin Paşa" karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti'den Manisa 1. sıradan aday olmuştu. 2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Ak Parti'den aday olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi

"SANDIKLARDA PROVOKASYON VE KARGAŞA YOK"

Oyunu doğup büyüdüğü Akhisar ilçesindeki evlerinin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda 1306 nolu sandıkta kullanan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili şunları söylemişti: "Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu seçimlerde oyumu çocukluğumdan beri evimizin karşısında bulunan Misak-ı Milli İlkokulunda kullanıyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Sıkıntısız, kazasız belasız şu ana kadar takip ettiğimiz netice gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaksızın, ülkemizin demokrasi geleneği dört dörtlük ortaya konulmuş durumda. Bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bütün sandıkları dolaştım. Gördüğüm o ki insanlarımız oylarını kullanıyor, herhangi bir provokasyon yok, herhangi bir kargaşa yok. Bu da Türkiye'nin ileri demokrasi noktasında ne kadar yol aldığını gösteriyor. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Demokrasinin gereğine saygı göstereceğiz. Umarım ki kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Ak Parti'den aday olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi
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Son Dakika Magazin Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Tahsin Paşa'sı oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'den Manisa 1.sıradan milletvekili seçildi - Son Dakika


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