Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu göğüsleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu yine olay paylaşımlara imza attı.

GÖĞÜSLERİNİ REKLAMA ALET ETTİ

Hande Sarıoğlu bu sefer göğüslerini reklama alet etti. Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu bunu duyururken ilginç bir yola başvurdu.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu, "Hande Sarıoğlu'na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu. Hande Sarıoğlu'nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" dedi.

"YAPTIĞIM YATIRIM MEYVESİNİ VERDİ"

Bu paylaşım notu Hande Sarıoğlu'nun hayranlarını da coşturdu. Hande Sarıoğlu'nun takipçileri "Bu göğüslere de bu yakışırdı", "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" yorumları yaptı.