Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı

31.07.2022 19:42

Paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Sarıoğlu, yaptığı paylaşımda, "Hande Sarıoğlu'na yeni göğüs sponsoru" yorumunda bulundu. Sarıoğlu'nun bu ifadelerine takipçileri, "Bu göğüslere de bu yakışırdı" ve "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" ifadeleriyle destek verdi.

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu göğüsleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu yine olay paylaşımlara imza attı.

GÖĞÜSLERİNİ REKLAMA ALET ETTİ

Hande Sarıoğlu bu sefer göğüslerini reklama alet etti. Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu bunu duyururken ilginç bir yola başvurdu.

Hande Sarıoğlu... GÖĞÜSLERİ İLE YİNE OLAY YARATTI!

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu, "Hande Sarıoğlu'na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu. Hande Sarıoğlu'nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" dedi.

"YAPTIĞIM YATIRIM MEYVESİNİ VERDİ"

Bu paylaşım notu Hande Sarıoğlu'nun hayranlarını da coşturdu. Hande Sarıoğlu'nun takipçileri "Bu göğüslere de bu yakışırdı", "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" yorumları yaptı.

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Kaynak: Magazinkolik

Hande Sarıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun 'Yeni göğüs sponsorum' yorumu sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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