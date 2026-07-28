Pedro Alonso'dan Özge Özacar'a anlamlı hediye - Son Dakika
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Pedro Alonso'dan Özge Özacar'a anlamlı hediye

Pedro Alonso\'dan Özge Özacar\'a anlamlı hediye
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The Prince dizisinde birlikte rol alan Pedro Alonso ile Özge Özacar'ın set arkadaşlığı dostluğa dönüştü. Ünlü oyuncu, kendi çizdiği tabloyu imzalayarak rol arkadaşına hediye etti.

Yönetmen koltuğunda Stephen Hopkins'in oturduğu uluslararası yapım The Prince dizisi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar setten yansıyan samimi anlarla da gündeme geliyor.

Pedro Alonso'dan <a class='keyword-sd' href='/ozge-ozacar/' title='Özge Özacar'>Özge Özacar</a>'a anlamlı hediye

Dizide birlikte kamera karşısına geçen, La Casa de Papel dizisindeki "Berlin" karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso O'choro, rol arkadaşı Özge Özacar'a anlamlı bir sürpriz yaptı. Sanata olan ilgisiyle de bilinen Alonso, kendi elleriyle çizdiği bir tabloyu Özacar'a hediye etti.

Pedro Alonso'dan Özge Özacar'a anlamlı hediye

Üzerinde, "Sevgili, sevgi dolu ve cesur Özge için... Pedro Alonso O'choro" notunun yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Özacar, hediyenin kendisi için taşıdığı anlamı da takipçileriyle paylaştı.

Pedro Alonso'dan Özge Özacar'a anlamlı hediye

Oyuncu paylaşımında, Kahire'de başlayan The Prince yolculuğunun kendisine en değerli kazanımlarından birinin Pedro Alonso ile kurduğu dostluk olduğunu ifade etti. Alonso'nun kendisi için hazırladığı bu özel çalışmanın, sanatın insanları sevgiyle bir araya getiren gücünü yansıttığını belirten Özacar, "Bu eşsiz emeğine hayranım. Her şey için teşekkür ederim arkadaşım." sözleriyle rol arkadaşına teşekkürlerini sundu.

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Son Dakika Magazin Pedro Alonso'dan Özge Özacar'a anlamlı hediye - Son Dakika

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