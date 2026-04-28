Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

28.04.2026 14:51
Bir süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündemde olan Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden beklenen açıklama geldi. Çift, 12 yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırdı. Ayrılık sonrası yapılan ortak açıklamada ise dikkat çeken detaylar yer aldı.

Magazin dünyasında örnek çiftler arasında gösterilen ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, evliliklerini resmen noktaladı. Bir süredir kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları doğru çıktı. Çiftin anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı öğrenildi.

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

Boşanma sonrası Pelin Karahan ve Bedri Güntay’dan dikkat çeken bir ortak açıklama geldi. İkili, ayrılık kararını karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde aldıklarını vurgularken, bundan sonraki süreçte çocukları için birlikte hareket edeceklerini belirtti. Açıklamada, aile hayatlarının gizliliğine saygı gösterilmesi çağrısı da yer aldı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAYGIMIZ SÜRECEK" MESAJI

Karahan ve Güntay, iki çocukları Ali Demir ve Can Eyüp için ortak sorumluluklarının devam edeceğini özellikle vurguladı. Çiftin bu olgun yaklaşımı, magazin kulislerinde “örnek ayrılık” olarak yorumlandı.

