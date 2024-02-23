Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım

Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım

Oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'ün babası, iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, Etiler'de görüntülendi. Karahan, çocuklarının başarılı olduğunu ve futbola ilgi duyduklarını söyledi. Ayrıca yeni sezonda ekranlarda olmak istediğini belirtti ve zor zamanları atlattığını ifade etti. Karavan krizi haberleri hakkında ise her oyuncuya karavan ayarlandığını ve setlerinde böyle bir sorun yaşanmadığını söyledi.

23.02.2024 00:15  Güncelleme: 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğulları Ali Demir ve Can Eyüp'ün babası, iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

"DERSLERİ ÇOK İYİ"

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Çocukları okuldan almaya geldim. Dersleri çok iyi. Futbola da çok ilgi var. Buradan sonra da antrenmanımız var, oraya gideceğiz" şeklinde konuştu.

Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım

"ÇALIŞMAMAK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yeni sezonda ekranlarda olmak istediğini dile getiren Karahan, "Bir tiyatro oyunum var. Yarın şehir dışına gideceğim. Dizileri de takip ediyorum elimden geldiğince. Ben de bir proje yapmak istiyorum ama yeni sezona olur artık.

Oğlum Ali Demir dokuz aylıktı dizi çekiyordum. Çocuklar dokuz yaşına geldi, zor zamanları atlattım. Çalışmamak gibi bir şey söz konusu değil benim için" ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım

"HER OYUNCUYA KARAVAN AYARLANIYOR"

Karahan, basına yansıyan 'karavan krizi' haberleri hakkında, "Bilmiyordum bunu, artık eskisi gibi değil aslında. Her oyuncuya karavan ayarlanıyor. Prodüksüyona ciddi paralar harcanıyor.

Benim olduğum setlerde böyle sorun yaşanmadı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

Pelin Karahan, Bedri Güntay, Ali Demir, Eyüp, Ünlüler, Televizyon, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:12:00. #1.11#
SON DAKİKA: Pelin Karahan: Zor zamanları atlattım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement