Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi - Son Dakika

2014 yılında nikah masasına oturan iş insanı Serkan Kodaloğlu ve şarkıcı Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Dinçöz, boşanmanın ardından velayetini aldığı oğluyla birlikte Miami'ye taşındı. Kodaloğlu ile özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı.

OYUNCU İLE YEMEK YEMİŞTİ

Petek Dinçöz'ü çabuk unutan Kodaloğlu, geçtiğimiz günlerde Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile objektiflere yansıdı. İkili, Tarabya'da bir mekanda baş başa yemek yedi ancak ilişkileri hakkında konuşmadı.

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İş insanı Kodaloğlu bu sefer de genç şarkıcı Maya ile görüntülendi. Şarkıcı Maya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kodaloğlu ile aşk yaşadığını duyurdu. Maya ile Kodaloğlu'nun el ele tutuşması da dikkat çekti.