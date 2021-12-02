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Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar! - Son Dakika

Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!

02.12.2021 15:50
Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!

Takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ Fatih Altaylı'ya konuk oldu. 'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden Altuğ, bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, "Sokakta insanlar dönüp 'Meltem' dediğinde dönüp bakıyorum, şikayetçi değilim" dedi.

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini de anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA EĞLENCE"

Kızı Su ile ilgili DE konuşan Altuğ, "13 yaşına girdi. LGS döneminde. Ergenlik ile sınav dönemi bir araya girdi. Pandemi ona iyi geldi biraz. Eğlenceli bir anne-baba evde hayvanlarımız var, o hep okula gittiğinde biraz aklı evde kalıyordu. Pandemide hem okulu hem de evi yaşadı" dedi.

Altaylı'nın 'Kızını sosyal medya taşıyan annelerden değilsin' sözüne karşılık ünlü oyuncu, "Gerektiği kadar. Ne çok ortada, ne de çok saklıyorum. Sosyal medya benim için bir yandan iş bir yandan da eğlence. Şimdiki gençlik zaten her şeyi paylaşmanı istemiyor" ifadelerini kullandı.

"KAŞINANI KAŞIRIM"

Zaman zaman sosyal medyada kendisine gelen bazı yorumlara verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Altuğ iddialı yanıtıyla dikkat çekti.

Altuğ açıklamasında "Kaşınanı kaşırım yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hâlâ aslında anı yaşama peşindeyim." dedi.

Yağmur Atacan ile ilgili yorumlara da değinen Altuğ, "Benim kocamın umurunda olmaz. 13 yıllık evliyiz hâlâ yaş farkına sallıyorlar. Yağmur'u tanıyan 'neden?' diye sormuyor" dedi.

Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar!

Pınar Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ: 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar! - Son Dakika Magazin


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