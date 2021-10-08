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Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı - Son Dakika

Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

08.10.2021 18:45

Yargı dizisinde "Ceylin" karakterine hayat veren Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, artık magazinden kaçmıyor. İkili, aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, ilk kez el ele görüntülenmişti. Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık" demişlerdi.

Pınar Deniz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Pınar Deniz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor. Yiğit Kirazcı ise Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide 'Yıldırım' karakterine hayat veriyor.

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti.

Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, İstanbul, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı - Son Dakika Magazin


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