Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, ilk kez el ele görüntülenmişti. Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık" demişlerdi.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor. Yiğit Kirazcı ise Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide 'Yıldırım' karakterine hayat veriyor.

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti. Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti.