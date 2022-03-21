Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz

21.03.2022 12:22
Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz

Yargı dizisiyle ekranların vazgeçilmez yüzü haline gelen Pınar Deniz'in Disney Plus ile bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Netflix'te 'Aşk 101' dizisindeki rolüyle sevilen Deniz, şimdi ise bir katili canlandıracak.

Pınar Deniz'in son olarak Disney Plus ile bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Haziran ayında yayına başlaması beklenen yeni dijital platform Disney Plus, pek çok ünlü oyuncuyu bünyesine almıştı. Pınar Deniz de bu isimlerden birisi.

'STAR' DİZİSİNDE SERİ KATİLİ OYNAYACAK

Oyuncunun Disney Plus'ta yayınlanacak olan bir diziyle ilgili adı anılır oldu şu sıralar. Uraz Kaygılaroğlu ile başrolde yar alacağı dizinin ismi Star. BKM tarafından çekilecek olan dizide bir seri katili oynayacağı söyleniyor.

GÜNDÜZ OYUNCU, GECELERİ SERİ KATİLİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre, başrol kadın oyuncu olarak Pınar Deniz dizide çok ilginç bir karaktere hayat verecek. Yasemin isimli karakter, gündüzleri oyunculuk yapan ama geceleri seri katile dönüşen bir kişi. Yargı dizisinde adaletin peşinde koşan Ceylin'den sonra ters köşe bir rolde bu kez bir seri katili oynaması merakla bekleniyor Pınar Deniz'in.

Kadına ve çocuklara şiddet uygulayan kişilerin Yasemin'in kurbanı olması, bir anlamda ilahi adaleti de gündeme getirecek. Dizinin yaz aylarında çekilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti! Yargı dün akşam sevenleriyle buluştu! Yeni bölümde Ceylin babasının ölüm haberiyle yüzleşti! Yargı 25. Bölüm 2. Fragman Yargı 25. Bölüm 2. Fragman

Uraz Kaygılaroğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Pınar Deniz kariyerinde zirveyi yaşıyor! Avukat Ceylin'i oynuyor ardından katili oynayacak
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement