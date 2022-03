Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz - Son Dakika

Pınar Deniz'in son olarak Disney Plus ile bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Haziran ayında yayına başlaması beklenen yeni dijital platform Disney Plus, pek çok ünlü oyuncuyu bünyesine almıştı. Pınar Deniz de bu isimlerden birisi.

'STAR' DİZİSİNDE SERİ KATİLİ OYNAYACAK

Oyuncunun Disney Plus'ta yayınlanacak olan bir diziyle ilgili adı anılır oldu şu sıralar. Uraz Kaygılaroğlu ile başrolde yar alacağı dizinin ismi Star. BKM tarafından çekilecek olan dizide bir seri katili oynayacağı söyleniyor.

GÜNDÜZ OYUNCU, GECELERİ SERİ KATİLİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre, başrol kadın oyuncu olarak Pınar Deniz dizide çok ilginç bir karaktere hayat verecek. Yasemin isimli karakter, gündüzleri oyunculuk yapan ama geceleri seri katile dönüşen bir kişi. Yargı dizisinde adaletin peşinde koşan Ceylin'den sonra ters köşe bir rolde bu kez bir seri katili oynaması merakla bekleniyor Pınar Deniz'in.

Kadına ve çocuklara şiddet uygulayan kişilerin Yasemin'in kurbanı olması, bir anlamda ilahi adaleti de gündeme getirecek. Dizinin yaz aylarında çekilmesi planlanıyor.