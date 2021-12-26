Gaziantep 'te yaşayan dört yaşındaki Asiye Ateş, oturduğu sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin iki pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmış ve Türkiye ayağa kalkmıştı.

Ağır yaralanan küçük asiye için tüm imkanlar seferber edildi. Minik Asiye'nin hastanedeki tedavisi sürerken, babası Hüseyin Ateş, tüm bunların ardından bir şok daha yaşadı.