Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Aşk Mantık İntikam, Sadakatsiz, Kirli Sepeti gibi birçok ses getiren yapımda rol alan Melisa Döngel sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.Şimdilerde tatilde olanMelisa Döngel, bu kez cesur tarzıyla gündemde.

Gün batımı eşliğinde, bembeyaz kumlar üzerinde objektif karşısına geçen güzel oyuncunun şıklığı kadar özgüveni de dikkat çekti. Drapeli kesimiyle öne çıkan mavi elbise, Döngel'in zarif fiziğini vurgularken, sade aksesuar tercihi ise şıklığını tamamladı.

Son dönemde iş insanı Samir Balkan ile Bodrum'da objektiflere yansıyan Melisa Döngel'in, ilişkisini göz önünde yaşamamayı tercih ettiği biliniyor. Sosyal medya hesabında aşk hayatına dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan güzel oyuncu, daha çok projeleri ve tarzıyla dikkat çekiyor.