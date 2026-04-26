Poizi, Ordu'da sahne aldı

26.04.2026 12:42  Güncelleme: 12:48
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Poizi'yi Ordulularla buluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser programı, Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sevilen sanatçı Poizi sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nı dolduran kalabalık, konser boyunca şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Konserde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler sahneye çıkarak vatandaşlara hitap etti. Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Poizi konserinin süper geçtiğini ifade eden Başkan Güler, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini söyledi. Konuşmanın ardından Başkan Güler, sanatçı Poizi'ye çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Konser alanında vatandaşlarla buluşan Başkan Güler, burada yoğun ilgi ile karşılaştı. Vatandaşlar burada Başkan Güler'e hem konser için teşekkür etti hem de bol bol fotoğraf çektirdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Advertisement
