Pop Sanatçısı Ava Max Konserinde Saldırıya Uğradı

Pop müzik sanatçısı Ava Max, sahnede şarkı söylediği sırada sahneye fırlayan bir hayranı tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Saldırgan hayranından görevliler sayesinde son anda kurtulan şarkıcı gözünden yaralandı.

TOKAT ATTI

"Kings & Queens" şarkısının seslendiren Ava Max'e, dün Los Angeles'taki konseri sırasında, bir hayranı sahneye atlayıp şiddetli bir tokat attı. Uğradığı saldırıya rağmen Ava, şarkısına devam etti. Saldırgan, görevliler tarafından sahneden indirildi.

"BANA ÖYLE SERT VURDU Kİ"

Ünlü şarkıcı konser sonrasında Twitter'da yazdığı mesajda: "Bana öyle sert vurdu ki, gözümü çizdi. Bir daha hiçbir konserime gelmeyecek. Fakat Los Angeles'taki hayranlarıma, bu gece muhteşem oldukları için teşekkür ederim" dedi.

HAYRANLARI DESTEK MESAJI ATTI

Hayranları şarkıcıya destek mesajları attı. Bir hayranı "Bu başına geldiği için çok üzgünüm Ava, seni seviyoruz" dedi. Bir diğeri ise "Daha iyisini hak ediyorsun" yorumunda bulundu. Başka bir pop yıldızı Bebe ise, Pazar günü New York'taki konserinde bir hayranınfırlattığı cep telefonun yüzüne isabet etmesi sonrası yaralanmıştı.