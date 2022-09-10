Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı - Son Dakika
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Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı

10.09.2022 15:59

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına cevap vererek, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki (22) ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın (24) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasına ilk kez cevap verdi.

"GEÇMİŞTE AŞK YAŞAMADIK"

Aleyna Tilki, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve doğum gününü kutladığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile ilgili sorulara, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" cevabını verdi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Annesi Havva Öztel'in yeni şarkısı hakkında duygularını da ifade eden Tilki, "Annemin şarkı çıkarması mutlu ediyor beni. Anneler Günü'nde bir sürprizimiz olacak" dedi.

Aşk Açıklaması Geldi
Aşk Açıklaması Geldi
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Kaynak: Snob Magazin

Aleyna Tilki, Emirgan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzi ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt veren Aleyna Tilki: Öyle bir şey olmadı - Son Dakika
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