Popstar Mehtap, Amsterdam'da soyguna uğradı: Donuma kadar soyuldum - Son Dakika
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Popstar Mehtap, Amsterdam'da soyguna uğradı: Donuma kadar soyuldum

03.05.2023 09:06

Popstar yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz, konser vermek için gittiği Amsterdam'da hırsızların hedefi oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başına gelenleri açıklayan Yılmaz "Donuma kadar soyuldum. Arabayı patlatmışlar, valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar" ifadelerini kullandı.

Güçlü sesi ve kendine has tavrıyla yıllar önce yayınlanan Popstar Alaturka'ya damga vuran Mehtap Yılmaz, yarışmada birinci olmuştu. Yıllardır sesiyle gündeme gelen Yılmaz, konser vermek için gittiği Amsterdam'da hırsızların hedefi oldu.

"VALİZİM, PASAPORTUM, PARAM, ÇANTAM HER ŞEYİ ALMIŞLAR"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak başına gelenleri anlatan şarkıcı, güvenli diye bildikleri bir otoparka araçlarını bıraktıklarını ancak soyulduklarını söyledi. "Amsterdam maceramın sonunda soyuldum arkadaşlar" diyen şarkıcı, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Arabayı patlatmışlar. Valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk" dedi.

Amsterdam'a giden Popstar Mehtap, hırsızların hedefi oldu: Donuma kadar soyuldum
Amsterdam'a giden Popstar Mehtap, hırsızların hedefi oldu: Donuma kadar soyuldum
Amsterdam'a giden Popstar Mehtap, hırsızların hedefi oldu: Donuma kadar soyuldum
Amsterdam'a giden Popstar Mehtap, hırsızların hedefi oldu: Donuma kadar soyuldum
YORUMLAR (1)
  • Eren Doruk: hani nerde hak-hukuk-adalet,eyy avrupa bu ne rezillik,eyy gezici tayfa nerdesiniz sizin medeniyette nasil olur boyle isler Cevap Yaz 16 18 Yayından Kaldır
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Amsterdam'a giden Popstar Mehtap, hırsızların hedefi oldu: Donuma kadar soyuldum Amsterdam'a giden Popstar Mehtap, hırsızların hedefi oldu: Donuma kadar soyuldum

Mehtap Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Popstar Mehtap, Amsterdam'da soyguna uğradı: Donuma kadar soyuldum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Popstar Mehtap, Amsterdam'da soyguna uğradı: Donuma kadar soyuldum - Son Dakika
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