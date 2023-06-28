Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmada 80 bin dolardan satışa çıkıyor - Son Dakika
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Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmada 80 bin dolardan satışa çıkıyor

28.06.2023 15:56

Moda ikonu Prenses Diana'nın seneler önce giydiği ve ikonik hale gelen kazağı açık artırma ile satışa çıkıyor. Kazak 80 bin dolardan alıcılarının satışına çıkacak.

Mutsuz evliliği, güzelliği ve acı ölümüyle Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Prenses Diana, tarzıyla da günümüzde konuşulmaya devam ediliyor. Diana'nın ikonik hale gelen kazağı 80 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak.

80 BİN DOLARDAN ALICI BEKLİYOR

Prenses Diana'nın 1981 yılında nişanlısı İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile birlikte gittiği polo maçında giydiği "kara koyun" olarak bilinen kırmızı kazağı açık artırmaya sunulacak. Diana'nın 40 yıl öncesine ait olan ikonik kazağı Sotheby's Müzayede Evi'nde 31 Ağustos'ta yapılacak açık artırmada 50 bin ile 80 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkarılıyor

Kazağın tasarımcıları Sally Muir ve Joanna Osborne, Diana'nın kazakla fotoğraflanmasının ardından küçük markalara yapılan satışlarda artış yaşadıklarını ve bunun için sonsuza kadar Diana'ya minnettar olacaklarını ifade etmişlerdi.

FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

1 Temmuz 1961 doğumlu Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile evlendi. Prens William ve Prens Harry ismini verdikleri iki erkek çocukları olan çift, 1996 yılında boşandı. Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, sevgilisiyle birlikte paparazzilerden kaçmaya çalışırken meydana geldi.

Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkarılıyor
Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmaya çıkarılıyor
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Kraliyet Sarayı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmada 80 bin dolardan satışa çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prenses Diana'nın ikonik kazağı açık artırmada 80 bin dolardan satışa çıkıyor - Son Dakika
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