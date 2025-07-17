Pretty Little Baby" adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pretty Little Baby" adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti

Pretty Little Baby" adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
17.07.2025 12:58  Güncelleme: 12:55
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1950'li ve 60'lı yılların efsane seslerinden, "Pretty Little Baby", "Who's Sorry Now?" ve "Where the Boys Are" gibi unutulmaz şarkıların sahibi Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Yakın dostu Ron Roberts'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Francis bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ölüm haberi, sanatçının resmi hesabından da doğrulandı.

1950'li ve 60'lı yılların efsanevi şarkıcılarından Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatını, yakın dostu ve aynı zamanda müzik şirketi Concetta Records'un başkanı olan Ron Roberts, 16 Temmuz Perşembe günü Facebook üzerinden duyurdu.

Roberts, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Ağır bir kalple ve büyük bir üzüntüyle, sevgili arkadaşım Connie Francis'in dün gece hayatını kaybettiğini bildirmek zorundayım. Connie'nin hayranlarının bu acı haberi ilk öğrenenler arasında olmasını isterdi. Detaylar daha sonra paylaşılacak." Bu açıklama, Francis'in resmi sosyal medya hesabında da yayınlandı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

İki hafta önce, sanatçının "şiddetli ağrılar" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. 2 Temmuz'da yeniden hastaneye yatırıldığını duyuran Francis, hayranlarına yaptığı paylaşımda "şiddetli ağrıların nedeninin araştırıldığını" belirtmişti. 4 Temmuz'da ise bir geceyi rahat geçirdiğini söylemiş ve kendini daha iyi hissettiğini ifade etmişti.

TİKTOK'TA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ

Connie Francis, kısa süre önce 1962'de çıkardığı "Pretty Little Baby" adlı şarkısının TikTok'ta viral olmasıyla genç nesil arasında yeniden gündeme gelmişti. Şarkı, yayınlandıktan tam 63 yıl sonra büyük ilgi görmüştü.

MÜZİK TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Asıl adı Concetta Franconero olan Francis, 1937'de ABD'nin New Jersey eyaletinde doğdu. 4 yaşından itibaren babasının desteğiyle yetenek yarışmalarına katılan Francis, erken yaşlarda şarkı söylemeye ve akordeon çalmaya başladı. Daha sonra televizyon programlarında boy gösterdi ve sahne adı olarak "Connie Francis"i seçti.

1955'te MGM Records ile plak anlaşması yaptı ancak ilk 18 şarkısı başarısız oldu. Plak şirketi sözleşmeyi iptal etmek üzereyken, babasının ısrarıyla 1923 tarihli "Who's Sorry Now?" adlı nostaljik parçayı son bir deneme olarak kaydetti.

İlk başta beklenen ilgiyi görmeyen şarkı, 1958'de Dick Clark'ın sunduğu American Bandstand programında yayınlandıktan sonra hem Amerika'da hem de İngiltere'de büyük bir hit haline geldi. Bu çıkıştan sonra Francis, onlarca liste başı şarkıya imza attı.

Aralarında "Who's Sorry Now?", "My Heart Has A Mind Of Its Own", "Where the Boys Are" ve "Don't Break The Heart That Loves You" gibi hitlerin yer aldığı parçalarla dönemin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri oldu.

Francis, 1960 yılında "Everybody's Somebody's Fool" şarkısıyla Billboard Hot 100 listesinde birinci sıraya çıkan ilk kadın sanatçı olmayı başardı.

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Magazin, Medya, NOW, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pretty Little Baby' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti - Son Dakika

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