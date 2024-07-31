Prof. Dr. Süleyman Taş, ünlü oyuncu Kimberly Reyes'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı - Son Dakika
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Prof. Dr. Süleyman Taş, ünlü oyuncu Kimberly Reyes'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı

Prof. Dr. Süleyman Taş, ünlü oyuncu Kimberly Reyes\'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı

Plastik Cerrah Prof. Dr. Süleyman Taş'ın bu yıl düzenlediği bilimsel kursa 36 farklı ülkeden plastik cerrah katıldı. Prof. Dr. Taş, kursun ilk gününde Emmy adayı Latin Amerikalı ünlü oyuncu Kimberly Reyes'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı. 100'ün üzerinde plastik cerrahın gözü önünde ameliyat yapan Prof. Dr. Taş, kursun ikinci gününde ise Mısırlı Plastik Cerrah Dr. Mohamed Mahgoub'u ameliyat etti.

31.07.2024 13:23
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Prof. Dr. Süleyman Taş, kendi hastanesinde her yıl diğer plastik cerrahları eğitmek için plastik cerrahi kursları düzenliyor. Bu yıl 27-28 Nisan'da düzenlenen kursa Amerika'dan İzlanda'ya 36 farklı ülkeden 100'ün üzerinde plastik cerrah katıldı.

YAKLAŞIK 100 PLASTİK CERRAH AMELİYATI CANLI İZLEDİ

Prof. Dr. Taş, kursun ikinci gününde Mısırlı Plastik Cerrah Dr. Mohamed Mahgoub'u ameliyat etti. Burun büyüklüğü, kemer, burun ucu düşüklüğü, nefes alma problemleri ve kalın derisi olan son derece zor bir buruna sahip olan meslektaşını, kursa katılan 100'ün üzerindeki plastik cerrahın gözü önünde ameliyat eden Prof. Dr. Taş, dışarıdan hiçbir kesi yapmadan tamamen burun içinden girerek kapalı teknik ameliyat etti. Prof. Dr. Taş'ın 2 saat gibi bir sürede gerçekleştirdiği ameliyatı yaklaşık 100 plastik cerrah izledi. Kursa katılan plastik cerrahlar, Mısırlı meslektaşlarının burnunun aldığı şekli hayranlıkla karşıladı ve Prof. Dr. Taş'ı tebrik etti.

KENDİ AMELİYAT KAYITLARINI İZLEMEK İSTEDİ

Prof. Dr. Taş'ın ameliyat ettiği Plastik Cerrah Dr. Mohamed Mahgoub, ameliyattan 2 saat sonra gayet iyi olduğunu, herhangi bir ağrı sızı yaşamadığını ve hastaneden taburcu olabileceğini ifade etti. Mahgoub, daha sonra kendi ameliyat kayıtlarını izlemek istediğini dile getirdi.

SONER ARICA DA KATILIM SAĞLADI

Prof.Dr. Taş'ın kendi hastanesinde düzenliği plastik cerrahi kursuna, bu yıl Türkiye'nin ünlü şarkıcısı Soner Arıca da katılarak sahne aldı. Prof.Dr. Taş'ın aynı zamanda yakın zamanda ameliyat ettiği Soner Arıca söylediği birbirinden eşsiz şarkılar ile, kursu şenlendirdi.

ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK

Kursa fiziki olarak katılan plastik cerrahlar bilgi, deneyim ve tecrübelerini geliştirdiler. Türkiye'yi tanıtmak ve plastik cerrahide gelinen son noktayı göstermek adına düzenlenen bu kursa önderlik eden Prof. Dr. Süleyman Taş, bu organizasyonlarına artarak devam edeceğini belirtti.

Kursa; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Irak, Italya, İspanya, İzlanda, Kamboçya, Kazakistan, Kolombiya, Kuveyt, Meksika, Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Şili, Tayland, Tunus, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'dan plastik cerrahlar katıldı.

Prof. Dr. Süleyman Taş, ünlü oyuncu Kimberly Reyes'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı

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Son Dakika Magazin Prof. Dr. Süleyman Taş, ünlü oyuncu Kimberly Reyes'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Süleyman Taş, ünlü oyuncu Kimberly Reyes'e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı - Son Dakika
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