Reha Muhtar\'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum

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Evinde geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda entübe edilen ünlü gazeteci Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz Muhtar'ın şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Yumlu tarafından kaçırıldığını öne sürmüştü. Uğur'un iddiasına oğlu Poyraz Muhtar'dan yalanlama geldi. Yayınlanan videoda konuşan küçük çocuk, "Ben kaçırılmadım. Ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ben burada mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Deniz Uğur

REHA MUHTAR YOĞUN BAKIMDAYKEN ORTALIK KARIŞTI

Reha Muhtar, evvelsi gece evinin merdivenlerinden düşmesi sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Muhtar'ın tedavisi hastanede devam ederken, velayeti babası Muhtar'da olan Poyraz'ın annesi oyuncu Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Naz Yumlu tarafından oğlunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Deniz Uğur, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Naz Yumlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, Poyraz hakkında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne kayıp ihbarı yapıldığı da yer almıştı.

Reha Muhtar

REHA MUHTAR'IN OĞLU POYRAZ: BEN KAÇIRILMADIM

Deniz Uğur'un iddiasını bizzat oğlu Poyraz Muhtar yalanladı. Video yayınlayan küçük çocuk, kaçırılmadığını, kendi isteğiyle babasının evinde olduğunu vurguladı. Poyraz Muhtar videoda şunları söyledi: "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye.

"BURADA MUTLUYUM, BAŞKA YERE GİTMEK İSTEMİYORUM"

Ve beni götürdü. benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan abiyle oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum."