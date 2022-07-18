Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Değişimiyle günlerdir magazin gündeminde yer alan Duymaz, bu sefer de aylık kazancıyla adından söz ettirdi.

AYLIK KAZANCI 25 İLA 40 BİN TL ARASINDA

Genç fenomen bir röportajında aylık kazancıyla ilgili soruya cevap verdi. Reklam alamamasından yakınan fenomen, "Yemek markaları bana reklam vermiyor. Mesela benim sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın aylık gelirleri 100 ile 150 bin... Benimki onun çeyreği! 'Keşke teklif gelse de hayatımın dönüm noktası olsa' diyorum" şeklinde konuştu. Böylelikle Duymaz'ın aylık geliri 25 ila 40 bin TL arasında olduğu ortaya çıktı.